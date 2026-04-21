Nauka možda ima rešenje za spas fudbalera i fudbalerki

BBC News

Naučnici veruju da bi promenom dizajna fudbalskih lopti mogao da se smanji negativan uticaj po zdravlje od udaranja glavom.

U istraživanju Univerziteta Lafboro otkriveno je da prilikom udara dolazi do prenosa energije do mozga, a da neke fudbalske lopte izazivaju i do 55 puta veći pritisak u odnosu na druge.

Naučnici su upoređivali udare loptama korišćenih tokom 20. veka i kako će delovati na napredni model surogat glave.

Koristeći specijalizovani senzor pritiska postavljen unutar modela, prvi put su posmatrali karakterističan talas pritiska koji potom prenosi energiju do prednjeg dela mozga.

Količina energije zavisila je od dizajna lopte, brzine kojom se kretala i da li je suva ili vlažna.

Kožne lopte korišćene u prethodnim decenijama nisu nužno davale bolje rezultate u poređenju sa novijim modelima.

„Neke lopte prenose visoku ili nisku energiju bez obzira na epohu i ne postoji trend koji ukazuje na da se količina prenete energije povećava ili smanjuje tokom vremena.

„Naša otkrića ukazuju da prenos talasa visokog pritiska nije bio ograničen samo na kožne lopte.

„Ako je ova energija povezana sa neurodegenerativnim bolestima, onda savremene lopte nisu rešile problem", objasnio je Endi Harland, profesor sportske tehnologije na Univerzitetu Lafboro.

Fudbalski klubovi su pod sve većim pritiskom, jer se od njih traži da preduzmu konkretne korake kako bi sprečili povrede mozga kod igrača.

Višestruko udaranje lopte glavom „verovatno“ je doprinelo bolesti mozga, što je kasnije smrti bivšeg odbrambenog igrača Lidsa i Mančester junajteda Gordona Mekvina, rekao je mrtvozornik u januaru 2026.

Mekvinu je dijagnostikovana vaskularna demencija i hronična traumatska encefalopatija (HTE), koju izazivaju ponovljeni udarci glavom.

Preminuo je 2023. u 70. godini.

Džef Astl, bivši fudbaler Vest Bromvič Albiona i engleske reprezentacije, smatra se prvim sportistom koji je premunuo od povreda glave izazvanih udaranjem lopte.

Umro je 2002. u 59. godini, a prethodno mu je dijagnostikovana rana demencija.

Najnovija otkrića pružaju mogućnost da se poradi na dizajnu lopti i njenim karakteristikama kako bi se umanjio prenos energije u mozak, ukazuje Jejan Filips, vodeći istraživač na Univerzitetu Lafboro.

On se nada će ovo otkriće pružiti vredne informacije koje bi „preciznije mogle da ukažu na potencijalne uzroke bolesti koje vidimo kod penzionisanih igrača".

„Još nije objašnjeno šta oštećuje mozak prilikom udaranja lopte glavom i može da prođe još mnogo godina dok se to ne utvrdi.

„Mislim da nam ovo otkriće omogućava da se posebno usredsredimo na nešto što nikada ranije nismo merili.

„Najuzbudljivije je to što nam daje priliku da napravimo promene na lopti.

„Prenos energije koji smo merili odvojen je od šire slike prilikom udara lopte u glavu i trzanja glave.

„Prestaje na samom početku sudara i predstavlja veoma diskretan puls energije koji prolazi u mozak", objašnjava Filips.

Fudbaleri su tri i po puta skloniji neurološkim poremećajima, zaključak je studije Fild iz 2019. koju su finansirali Fudbalski savez Škotske i Udruženje profesionalnih fudbalera.

Fudbalski savez Škotske je tada uveo postepenu zabranu udaraca glavom za igrače mlađe od 11 godina, ulažući u dodatna istraživanja kako bi se problem bolje razumeo.

Klubovima su date smernice o ograničavanju udaraca glavom velike snage na treninzima, poput onih koji se izvode iz slobodnih udaraca i kornera.

Od 2022. pofesionalnim fudbalerima u Škotskoj zabranjeno je da na treninzima udaraju glavom loptu, kao i dan pre i posle utakmica.

„Novo nezavisno istraživanje nam otkriva inovativne i do sada nepoznate uvide, a podudara se sa našim stalnim naporima da bolje razumemo ove veoma složene oblasti.

„Rezultati studije su dostavljeni su i Međunarodnoj fudbalskoj federaciji (FIFA) i Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA), i podržavamo globalni pristup u istraživanjima ove važne oblasti", poručila je Šarlot Kouvi, glavna doktorka Fudbalskog saveza Škotske.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.21.2026)