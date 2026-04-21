Izveštaj AI: U Srbiji zastrašivanja demonstranata i novinara,vlasti pojačale transfer oružja Izraelu

Beta pre 58 minuta

 Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešenel (Amnesty International-AI) ocenila je u danas objavljenom izveštaju o stanju ljudskih prava u svetu da su u Srbiji demonstranti, novinari i organizacije civilnog društva bili suočeni sa zastrašivanjem, uznemiravanjem i nezakonitim nadzorom od strane vlasti koje su pokušavale da obuzdaju široko rasprostranjeno nezadovoljstvo.

U izveštaju te nevladine organizacije se ističe i da su vlasti u Srbiji "pojačala transfer oružja Izraelu".

U odeljku Neodgovorni transferi oružja, Amnesti internešenel navodi da je u prvoj polovini godine Srbija izvezla municiju u Izrael u vrednosti od preko 55 miliona evra, kršeći tako svoje obaveze prema Sporazumu o trgovini oružjem i međunarodnom humanitarnom pravu.

Srbija nije odgovorila na zahteve vezano za informacije o detaljima transfera između dve zemlje, dodaje se.

U Srbiji 2025. godinu su obeležile demonstracije širom zemlje, pokrenute urušavanjem krova železničke stanice u Novom Sadu i stradanjem 16 ljudi. Demonstranti su tvrdili da je nemar podstaknut korupcijom i zahtevali političku odgovornost predsednika Aleksandra Vučića, kao i prevremene izbore i široke reforme, podseća AI. 

"Protesti su izazvali oštar odgovor policije i vladajuće Srpske napredne stranke (SNS)", piše AI i dodaje da su demonstranti bili izloženi prekomernoj upotrebi sile u više slučajeva širom zemlje, da su zabeleženi slučajeve zastrašivanja, batinanja i zlostavljanja od strane policajaca u civilu i uniformisanih policajaca, kao i da su studentske demonstrante takođe nasilno napale pristalice SNS, čije je postupke predsednik kasnije odobrio i pomilovao.

Navodi se da je "policija proizvoljno pritvorila stotine demonstranata, da su desetine među njima bile šamarane i udarane, a nekim pritvorenicima je prećeno silovanjem, nasiljem i smrću".

Novinari su bili meta dok su izveštavali o protestima i drugim pitanjima od javnog interesa, a do sredine godine je zabeleženo preko 160 slučajeva zastrašivanja i napada, ističe AI, dodajući da su vlasti nastavile i nezakonitu upotrebu špijunskog softvera i drugih invazivnih digitalnih forenzičkih alata protiv aktivista i novinara.

"Diskriminacija je ostala značajan problem koji pogađa žene i devojčice, Rome, LGBTI osobe i osobe sa invaliditetom", piše AI u odeljku za Srbiju i dodaje da su "krivično gonjenje ratnih zločina i regionalna pravosudna saradnja stavljeni na stranu".

U izveštaju Amnesti internešenel za 2025. navodi se takođe da je u Srbiji postignut "ograničen napredak u obezbeđivanju prava na zdravu životnu sredinu".

(Beta, 21.04.2026)

