Studenti Medicinskog fakulteta blokirali Dekanat u Beogradu

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta proglasili su blokadu zgrade Dekanata tog fakulteta nakon što im je odbijena žalba na preliminarne rezultate izbora za Studentski parlament.

"Naši zahtevi nisu ispunjeni tako da ovog trenutka stupa na snagu blokada Dekanata do daljnjeg", naveli su oni na društvenoj mreži Instagram.

Studenti u blokadi okupljeni oko liste Sinapsa okupili su se danas sa građanima ispred zgrade dekanata kako bi dočekali odluku na žalbu koju su juče predali izbornoj komisiji zbog preliminarnih rezultata izbora za studentski parlament.

Kako su ranije preneli mediji, njihova žalba je odbijena.

Studenti su zatražili da se svi žuti listići proglase nevažećim i da se proglasi pobeda liste Sinapsa.

Tražili su takođe da "komisija nadležnom tužilaštvu podnese krivičnu prijavu protiv odgovornih nepoznatih osoba zbog učinjenih malverzacija, koje su kažnjive po osnovu Krivičnog zakonika".

Članovi liste Sinapsa tvrde da je pobeda liste Medicinski krug proglašena uz 200 neregularnih listića.

Prošle nedelje, nakon održavanja izbora za studentski parlament Medicinskog fakulteta, policija je došla ispred zgrade te ustanove, a dan kasnije, inspekcija Ministarstva prosvete došla je na taj Fakultet zbog brojnih neregularnosti.

Razbijeno je staklo, a članovi izborne komisije napustili su zgradu dekanata kroz razbijeni prozor uz pratnju policije, naveli su tada studenti koji su blokirali fakultete.

Policija je postupala po prijavi zaposlenih, koji su naveli da im grupa ljudi ispred fakulteta ne dozvoljava izlaz i pokušava da nasilno uđe, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

(Beta, 21.04.2026)