Vremenska prognoza za utorak, 21. april: Oblačno sa povremenom kišom, temperatura do 18 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno. povremeno s kišom, a na jugu se očekuje veća količina padavina.

Na severu će biti promenljivo oblačno, pre podne suvo, a sredinom dana i posle podne sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.Prestanak padavina u većini mesta očekuje se uveče, osim na jugu.

Duvaće slab i umeren vetar.

Jutarnja temperatura biće od šest do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.

U Beogradu će danas biti promenljivo i svežije, temperatura će ujutru biti oko devet stepeni, a najviša dnevna oko 17.