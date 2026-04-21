Vremenska prognoza za utorak, 21. april: Oblačno sa povremenom kišom, temperatura do 18 stepeni
Beta pre 50 minuta
U Srbiji će danas biti oblačno. povremeno s kišom, a na jugu se očekuje veća količina padavina.
Na severu će biti promenljivo oblačno, pre podne suvo, a sredinom dana i posle podne sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.Prestanak padavina u većini mesta očekuje se uveče, osim na jugu.
Duvaće slab i umeren vetar.
Jutarnja temperatura biće od šest do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.
U Beogradu će danas biti promenljivo i svežije, temperatura će ujutru biti oko devet stepeni, a najviša dnevna oko 17.
(Beta, 21.04.2026)