Vučić: Auto-put do Kraljeva biće završen do Vidovdana

deonica dužine oko 30 kilometara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će poslednja deonica auto-puta Beograd-Kraljevo, od Preljine do Adrana, dužine oko 30 kilometara, biti završena do Vidovdana. Vučić je rekao da će biti završena i obilaznica oko Kragujevca i da će taj grad biti spojen preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca sa auto-putem Čačak-Kraljevo, prenosi N1. „Nastavićemo da radimo, završićemo i obilaznicu oko Kragujevca, spojiti preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca sa auto-putem