AMSS: Klizavi kolovozi, u gradskim sredinama moguće saobraćajne gužve

Saobraćaj će se danas odvijati po mestimično vlažnim i klizavim kolovozima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

U gradskim sredinama moguće su saobraćajne gužve i usporena vožnja, dok se na ostalim putnim pravcima saobraćaj odvija bez zastoja. AMSS savetuje vozače budu dodatno oprezni u zonama radova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Batrovci i Šid zadržavanja za kamione su oko četiri sata. Na većini drugih teretnih terminala zadržavanja su oko sat. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.