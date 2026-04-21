Studenti Medicinskog fakulteta izneli zahteve: Traže raspisivanje novih izbora

Studenti Medicinskog fakulteta u blokadi izneli su zahteve za deblokadu zgrade Dekanata.

Kako su objavili na Instagram profilu, studenti u blokadi traže poništavanje i raspisivanje novih izbora za studentski parlament u najkraćem mogućem roku. Pored toga, traže i napismenu potvrdu v. d. dekana da će u sklopu izborne komisije za naredne izbore biti članovi iz svih studentskih organizacija koje budu kandidovane na tim izborima. Takođe traže preispitivanje statusa organizacije Medicinski krug. Објава коју дели Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u