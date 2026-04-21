(VIDEO) Njegov tim je na kraju poražen, ali je ovaj pogodak obeležio meč: Koš Džamala Mareja sa pola terena uz zvuk sirene

U uvodnom kolu plej-ofa NBA lige, Minesota je napravila „brejk“ u drugoj utakmici protiv Denvera.

Rezultat je bio 119:114 za izjednačenje u seriji (1-1), a gosti su tokom prvog poluvremena gubili i sa 19 poena razlike. Pored preokreta, intenzivne utakmice sa promenama vođstva dva tima, meč je obeležio i košarkaš Denvera Džamal Marej. Kanađanin je u samom finišu druge deonice, iz zvuk sirene pogodio sa svoje polovine terena. Marej je ubacio 30 poena na meču, dok je Nikola Jokić zabeležio dabl-dabl sa 24 poena, 15 skokova i osam asistencija. Treća utakmica između