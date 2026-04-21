Tramp: Uklanjanje obogaćenog uranijuma iz Irana biće dugotrajan i težak proces

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će proces vraćanja obogaćenog uranijuma iz Irana biti težak proces.

Tvrdi da je to posledica prošlogodišnjih vazdušnih napada na nuklearna postrojenja te zemlje. Sudbina druge runde mirovnih pregovora i dalje je neizvesna. Primirje između dve strane ističe u sredu. U objavi na mreži Truth Social neposredno pre ponoći, Tramp je rekao da je operacija „Midnight Hammer“ (Ponoćni čekić) dovela do „potpunog i totalnog uništenja“ iranskih „lokacija nuklearne prašine“. Mislio je na američke vazdušne udare na podzemna nuklearna postrojenja