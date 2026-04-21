Aleksandar Vučić: Kragujevc će obilaznicom biti spojen preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca sa auto-putem Čačak–Kraljevo…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će poslednja deonica auto-puta Beograd–Kraljevo, od Preljine do Adrana, dužine oko 30 kilometara, biti završena do Vidovdana i istakao da će to biti najmoderniji auto-put, prenosi RTS.

Vučić je naveo da će biti završena i obilaznica oko Kragujevca i da će taj grad biti spojen preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca sa auto-putem Čačak–Kraljevo. Nastavićemo da radimo, završićemo i obilaznicu oko Kragujevca, spojiti preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca sa auto-putem Čačak–Kraljevo, nastaviti od Kraljeva ka Raški, Novom Pazaru, Jarinju, verujem i Kosovskoj Mitrovici, rekao je Vučić.