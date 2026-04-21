Cene više i do 12 odsto: Koje su najtraženije destinacije za 1. maj u Srbiji, a koje u inostranstvu?

Produženi vikend za 1. maj mnogi će iskoristiti za kratko putovanje, ali će za to morati da izdvoje više novca nego prošle godine.

Cene su generalno porasle i do 12 odsto, na šta treba dodati i značajno skuplje gorivo, plus novi EES sistem zbog kog se predviđa duže zadržavanje na granicama, ko planira put u inostranstvo. Kako se bliži 1. maj koji pada u petak, mnogi građani Srbije planiraju da iskoriste ovaj praznik i vikend koji dolazi odmah posle njega da negde otputuju, piše Danas. Kako je to premalo dana da se putuje na neke daleke destinacije, većina se odlučuje da tih nekoliko dana