Košarkaš Minesote brutalno isprozivao Jokića: „Napadajte ga, on je loš defanzivac!“

Videćemo da li će mu se ovakva izjava obiti o glavu! Minesota Timbervulvsi su uzvratili i pobedom 119:114 u gostima izjednačili seriju protiv Denver Nagetsa na 1:1.

Nakon utakmice, košarkaš Minesote, Džejden Mekdenijels, govorio je ne baš korektno o rivalu. Naime, on je imenovao košarkaše Denvera, nazivavši ih loših defanzivcima: Jaden McDaniels, deadpan delivery, on what worked for the Timberwolves offensively. Jaden: Go at Jokic, Jamal, all the bad defenders. Tim Hardaway, Cam Johnson, Aaron Gordon, their whole team.” Q: They’re all bad defenders? Jaden: “Yeah, they’re all bad defenders.” pic.twitter.com/Lbjq7je9Fo — Chris