Cunami zabeležen na pacifičkoj obali nakon zemljotresa u Japanu

Cunami od 80 centimetara zabeležen je na pacifičkoj obali Japana nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni Rihterove skale koji je u ponedeljak pogodio severoistočni i severni deo zemlje.

Prema podacima Japanske meteorološke agencije, cunami je stigao do luke Kudži u prefekturi Ivate oko 40 minuta nakon potresa, dok su prvobitne prognoze upozoravale na talase visine do tri metra, preneo je Kjodo. Upozorenja na cunami, koja su bila izdata za obalne oblasti prefektura Hokaido, Aomori i Ivate, kasnije su snižena na savetodavni nivo, a zatim i potpuno ukinuta zajedno sa upozorenjima za Mijagi i Fukušimu.