Izveštaj Amnesti internešenel: U Srbiji demonstranti, novinari i organizacije civilnog društva izloženi zastraživanju i nadzoru, pojačan izvoz oružja Izraelu

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešenel ocenila je u danas objavljenom izveštaju o stanju ljudskih prava u svetu da su u Srbiji demonstranti, novinari i organizacije civilnog društva bili suočeni sa zastrašivanjem, uznemiravanjem i nezakonitim nadzorom od strane vlasti koje su pokušavale da obuzdaju široko rasprostranjeno nezadovoljstvo.

Policija, ilustracija. Foto: Srđan Ilić/Insajder U izveštaju te nevladine organizacije se ističe i da su vlasti u Srbiji "pojačala transfer oružja Izraelu". U odeljku Neodgovorni transferi oružja, Amnesti internešenel navodi da je u prvoj polovini godine Srbija izvezla municiju u Izrael u vrednosti od preko 55 miliona evra, kršeći tako svoje obaveze prema Sporazumu o trgovini oružjem i međunarodnom humanitarnom pravu. Srbija nije odgovorila na zahteve vezano za