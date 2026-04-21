Pretukao ženu, pa pljačkao decu na ulici i u autobusu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S.

M. (2000) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje. On se sumnjiči da je 18. aprila zadao više udaraca po glavi i telu tridesetdvogodišnjoj poznanici i vukao je po podu. Tridesetdvogodišnjakinji su u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu konstatovane lake telesne povrede. S. M. je, kako se sumnja, u prethodnom periodu, na autobuskom stajalištu, od jedanaestogodišnje devojčice, ukrao mobilni telefon,