Maskirani razbojnici sa vatrenim oružjem opljačkali vlasnike zlatare u Velikom Trnovcu

VRANJE-BUJANOVAC U ranim jutarnjim časovima danas, oko 09.00 sati, na području mesta Veliki Trnovac, najcwećeg albanskog sela na jugu Srbije, u opštini Bujanovac, izvršeno je novo razbojništvo nad vlasnicima zlatarske radnje.

Pet maskiranih lica, preteći vatrenim oružjem, otelo je veću količinu zlatnog i srebrnog nakita koji su oštećeni prevozili u vozilu, saopštilo je Više tužilaštvo u Vranju. Dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Vranju slučaj je prijavila Policijska stanica Bujanovac. Izvršioci su nakon pljačke pobegli u nepoznatom pravcu, a policija intenzivno traga za njima, navodi se u saopštenja. Naložen je uviđaj na licu mesta i preduzimanje svih neophodnih dokaznih