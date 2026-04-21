Izraelski vojnik maljem razbio statuu Isusa u Libanu, Netanjahu ‘zgrožen’
Reuters Izraelska vojska je saopštila da će ‘veoma ozbiljno’ preduzeti postupak protiv vojnika Fotografija izraelskog vojnika kako maljem udara po statui Isusa u južnom Libanu izazvala je široku osudu.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je „zgrožen i žalostan“ zbog onoga što se dogodilo. Ministar spoljnih poslova Gideon Sar „izvinio se zbog incidenta svakom hrišćaninu čija su osećanja povređena.“ Meštani kažu da je statua bila na raspeću ispred porodične kuće na ivici Debela, jednog od retkih sela u kojima su stanovnici ostali tokom izraelskog rata sa libanskom vojno-političkom organizacijom Hezbolahom. Poglavar Debelove parohije, otac Fadi