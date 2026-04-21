Crvena zvezda otpustila trenera pred Barselonu: šokantna vest iz tabora crveno-belih

Košarkaški klub Crvena zvezda raskinuo je saradnju sa Milanom Minićem, prvim pomoćnikom Saše Obradovića..

Milan Minić je 2018. godine bio član stručnog štaba Košarkaškog kluba Partizan dok je crno-bele sa klupe predvodio Nenad Čanak, a tokom karijere je sarađivao sa velikim imenima srpske košarke Željkom Obradovićem, Dušanom Ivkovićem, Duškom Vujoševićem, Svetislavom Pešićem i Aleksandrom Đorđevićem. Kao deo stručnog štaba nacionalne selekcije učestvovao je u osvajanju svetske titule 1998. godine, kao i srebrne medalje 2014. godine. Bio je deo reprezentacije koja je na