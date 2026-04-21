Ovo je tinejdžer uhapšen zbog jezivog ubistva u rumi: Sekirom ubio, pa spalilo maminog dečka jer je čuo da ju je tukao?! (foto)…

A.Đ. (19) uhapšen je zbog sumnje da je ubio Miloša Pavlovića (48) u porodičnoj kući u Hrtkovcima, a potom njegovo telo prevezao na jednu njivu, polio benzinom i zapalio.

Prema nezvaničnim saznanjima, motiv svirepog zločina mogao bi biti to što je tinejdžer, navodno, saznao da je Pavlović bio nasilan prema njegovoj majci. - Navodno je tinejdžer čuo da je Miloš istukao njegovu majku, nakon čega mu je on presudio, pa pokušao da prikrije zločin paljenjem tela - kaže naš izvor. Meštani sela pored Rume, takođe, kažu da je A.Đ. i kao mali bio problematičan, ali da ih je ipak, ova vest zaprepastila. - Pravio je probleme i ranije, ali ništa