Potraga za blagom sa 14 ekipa mladih: Otkrivanjem tajnih lokacija mladi se upoznaju sa kulturno-istorijskim nasleđem Vranja

Kancelarija za mlade organizuje interaktivnu aktivnost „Potraga za blagom“, na kojoj učestvuje 14 ekipa sastavljenih od po 3 do 4 mladih iz Vranja.

Cilj aktivnosti je da se mladi na zanimljiv i dinamičan način upoznaju sa kulturno-istorijskim nasleđem našeg grada, kroz rešavanje zagonetki i otkrivanje lokacija. Pozivamo Vas da medijski ispratite ovaj događaj i na taj način doprinesete promociji aktivnog učešća mladih u zajednici, kao i afirmaciji kulturnih vrednosti. Događaj će počinje u utorak 21. aprila od 11 časova ispred Kancelarije za mlade, a završava se oko 13 časova u Muzej kući "Bore Stankovića". Ova