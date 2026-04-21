"Rano je za donošenje bilo kakvih zaključaka" Oglasio se Kremlj o pobedi Rumena Radeva u Bugarskoj

Kremlj je danas saopštio da je ohrabren izjavom pobednika bugarskih izbora Rumena Radeva o potrebi pragmatičnog dijaloga sa Rusijom, ali i dodao da je prerano govoriti o bilo kakvoj promeni u ukupnom stavu Evrope prema Rusiji. - Naravno, ohrabreni smo izjavama Radeva, koji je pobedio na izborima, kao i izjavama nekih drugih evropskih lidera o njihovoj spremnosti da pitanja rešavaju dijalogom - rekao je danas novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Dodao je