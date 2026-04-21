Razbijena tajna iranska mreža! Izrael tvrdi da su ciljali njihove zvaničnike i imovinu širom sveta

Izraelske vlasti saopštile su da je poslednjih meseci razotkrivena iranska mreža koja je ciljala izraelske zvaničnike i imovinu širom sveta, prenosi Tajms of Izrael.

Vojska Izraela, obaveštajna služba Mosad i bezbednosna agencija Šin Bet u zajedničkom saopštenju su naveli da su tokom američko-izraelske vojne kampanje protiv Irana ubijeni rukovodioci te mreže. Azerbejdžan je u martu saopštio da je sprečio niz iranskih terorističkih napada u organizaciji Revolucionarne garde Irana na svojoj teritoriji, uključujući napade na izraelsku ambasadu u Bakuu, sinagogu i na vođe jevrejske zajednice. Među planiranim metama bio je i