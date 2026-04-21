Spremite se za šou - Dončić se uskoro vraća! Sada je poznato i kada ćemo ga ponovo gledati na terenu!
Kurir pre 5 minuta
Prema poslednjim najavama koje stižu iz Amerike, oporavak Luke Dončića teče po planu, pa ćemo sjajnog Slovenca uskoro ponovo gledati na terenu.
Luka bi mogao da se vrati između treće i četvrte utakmice prve runde plej-ofa. Podsetimo, iako nisu mogli da računaju na svoja dva najbolja strelca, Luku Dončića i Ostina Rivsa, Lejkersi su na startu plej-ofa uspeli da naprave podvig. Savladali su Hjuston rezulatatom 107:98 i poveli sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Zapadne konferencije. Luka je u civilu pratio ovaj meč. Podsetimo, Slovenac je neposredno pred start plej-ofa doživeo neugodnu povredu zadnje lože i prve