Teška nesreća na planinskom drumu! Autobus sa više od 60 putnika survao se u provaliju, poginula 21 osoba, 45 povređeno! Horor na Himalajima! (video)

Najmanje 21 osoba je poginula, a 45 je povređeno kada se na Himalajima, u delu Kašmirapod kontrolom Indije, putnički autobus survao u provaliju i prevrćući se niz strmu, stenovitu kosinu pao na drum ispod onog sa kojeg je pao, saopštile su lokalne vlasti.

Autobus sa 42 sedišta prevozio je više od 60 ljudi iz Ramnagara do Udampura, a onda je na oštroj krivini udario u motorizovanu rikšu na tri točka, rekao je civilni administrator Prem Sing. Potom je autobus iskliznuo sa puta i padao 30 metara niz padinu, da bi završio na putu ispod, rekao je Sing. Povređeni su i ljudi koji su se vozili rikšom, dodao je. Lokalno stanovništvo i vlasti dojurili su na lice mesta i krenuli u spasavanje. Prema Singovim rečima, 19 ljudi je