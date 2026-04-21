Nišlije opet protestovale zbog izgradnje železničke obilaznice

U Nišu su građani opet protestovali jer se protive zatvaranju Borske ulice zbog izgradnje železničke obilaznice oko tog grada Više od 10.000 građania iz naselja Vinik i tog dela Niša potpisalo je peticiju kojom traže izmenu projekta izgradnje obilaznice i Plana detaljne regulacije opštine Pantelej. -Nemamo ništa protiv toga da pruga bude izgrađena, ali Borska ulica ne sme da bude zatvorena. Ona postoji već 500 godina i ona je arterija ovog kraja- rekao je Vladan