Majka ga prijavila policiji kada je izgovorio jezive reči: Novi jezivi detalji krvavog pira u Podgorici

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač potvrdio je za Portal ETV da je majka Vehida Murića (25), osumnjičenenog za trostruko ubistvo na Starom aerodromu, pozvala policiju nakon što joj je sin saopštio da je počinio krivično delo.

Kalač je rekao da nisu tačni navodi pojedinih medija da je Murić ranije prijavljivan za nasilje u porodici. "On je sinoć došao u porodičnu kuću u Rožajama i kazao svojoj majci da je "okrvavio ruke", nakon čega je napustio kuću. Njegova majka je potom pozvala policiju i prijavila slučaj", rekao je Kalač. Danas su u Podgoric i pronađena tela tri punoletna muškarca, za čije ubistvo se sumnjiči Rožajac Vehid Murić. Kako je saopšteno iz policije, za njim se intenzivno