Melina na venčanju sa milionerom kao porcelanska lutka: Isplivale slike dizajnerke, a samo jedan detalj 117.000 dinara

Modna kreatorka Melina Džinović udala se pre nekoliko dana za bogataša Džefrija Pola Arnolda Deja u Monaku, a slavlje se nastavilo u Italiji.

Iako su detalji luksuznog slavlja držani u tajnosti, ipak su procurili detalji, a mogli smo da vidimo i kadrove na kojima je dizajnerka u venčanici. Pogledajte u galeriji kako su izgledali Melina i njen suprug: Inače, šminkerka Meline Galić sada je objavila na mrežama i kako je izgledalo spremanje pred veliki čin, a fotografije su mnoge ostavile bez teksta. Dizajnerka se odlučila za svedenu šminku, te je samo dodatno naglasila oči, dok na usnama ima "nude" nijansu.