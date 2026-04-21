Pojavile se fotke u trenutku kad je Sarapi pozlilo: Voditelj se drži za vrat, sve se desilo u nekoliko minuta

Predrag Sarapa napustio je jutros program na Pinku zbog nesnosnih bolova, a voditeljka Jovana Maksimović sama je otvorila Jutarnji program, pojavivši se u studiju oko 5:50 časova.

Nakon uvodne najave i prvog Dnevnika, oko 6:30 časova programu se nakratko pridružio i voditelj Predrag Sarapa, koji je stigao na posao, ali se u emisiji zadržao svega nekoliko minuta. U jednom trenutku, kako se nezvanično saznaje, osetio je mučninu, a moglo se primetiti da je nakratko stavio ruku na vrat. Ubrzo nakon uključenja u program i obraćanja iz Hitne pomoći, gledaoce je iznenadilo to što se po povratku u studio Sarapa više nije nalazio pored koleginice,