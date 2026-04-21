Sramna odbrana na Jokiću, sudije se prave da ne vide: Tuku ga, čupaju, grebu, ovo još nije doživeo

Košarkaši Denver Nagetsa dozvolili su brejk Minesota Timbervulvsima, pošto su u drugoj utakmici prve runde plej-ofa poraženi sa 119:114.

Može se pričati o "defanzivnoj klinici" Rudija Gobera nad Nikolom Jokićem, ali i onim "nečasnim radnjama" koje su sudije propustile da sankcionišu. Srpski as je meč završio sa 24 poena, 15 skokova i osam asistencija, ali je bio i tragičar ovog meča. Bio je trostruki MVP NBA lige besan zbog poraza, napustio je teren bez pozdrava sa rivalom, a možda pravi razlog leži upravo u ovome... Nema sumnje da je Nikola ponovo završio u ogrebotinama i ožiljcima, pošto je