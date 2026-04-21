"Znam šta sada pakosnici pričaju o Saši": Vlade Đurović o krivici Zvezdinog trenera za neuspeh
Mondo pre 43 minuta | Jelena Bijeljić
Košarkaši Crvene zvezde završili su evroligašku sezonu već u prvoj utakmici plej-ina, pošto su poraženi od Barselone sa 80:72.
Bila je ovo jedna od najlošijih utakmica crveno-belih ofanzivno, a nije bilo ni pripoznatljive odbrane na kojoj insistira trener Saša Obradović. Ćavi Paskval je potpuno nadmudrio Obradovića u "Blaugrani", uzalud je trener Zvezde tražio dobitnu kombinaciju i nije uspeo da je nađe tokom 40 minuta utakmice. Ponovo su Nvora, Batler i Makintajer stigli do nekih svojih poenterskih proseka, ali bez doprinosa cerntarske linije i pre svih Čime Monerkea. Ko će preuzeti