"Znam šta sada pakosnici pričaju o Saši": Vlade Đurović o krivici Zvezdinog trenera za neuspeh

Košarkaši Crvene zvezde završili su evroligašku sezonu već u prvoj utakmici plej-ina, pošto su poraženi od Barselone sa 80:72.

Bila je ovo jedna od najlošijih utakmica crveno-belih ofanzivno, a nije bilo ni pripoznatljive odbrane na kojoj insistira trener Saša Obradović. Ćavi Paskval je potpuno nadmudrio Obradovića u "Blaugrani", uzalud je trener Zvezde tražio dobitnu kombinaciju i nije uspeo da je nađe tokom 40 minuta utakmice. Ponovo su Nvora, Batler i Makintajer stigli do nekih svojih poenterskih proseka, ali bez doprinosa cerntarske linije i pre svih Čime Monerkea. Ko će preuzeti