"Možete da me povučete za taj Generalštab": Ministar kulture "kulturno" odgovorio opoziciji, usred Skupštine

I tokom današnjeg skupštinskog zasedanja čuju se neprimerene reči - i to od ministra kulture.

Naime, Nikola Selaković je na sednici, na dobacivanje opozicije o Generalštabu, rekao: "Možete slobodno da me povučete za taj Generalštab, evo kao što to radite sve ovo vreme, slobodno". Nakon toga opozicija mu je "aplaudirala"na rečniku. U nastavku druge redovne sednice prolećnog zasedanja, poslanici raspravljaju o amandmanima na set zakona. Od ukupno 258 amandmana, 136 se odnosi na set trgovinskih zakona. O tome čitajte u odvojenoj vesti. Ministar kulture Nikola