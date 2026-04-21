Odložena sednica Izbornog veća na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Sednica Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, zakazana za sredu, 22. april odložena je zbog novonastalih nepredviđenih okolnosti, saopšteno je na sajtu.

O novom datumu održavanja sednice i predlogu dnevnog reda fakultet će se naknadno oglasiti. Ova odluka doneta je nakon što su studenti Medicinskog fakulteta saopštili su da počinju blokadu zgrade Dekanata tog fakulteta nakon što im je odbijena žalba na preliminarne rezultate izbora za Studentski parlament. „Naši zahtevi nisu ispunjeni tako da ovog trenutka stupa na snagu bolkada Dekanata do daljnjeg“, naveli su oni na društvenoj mreži Instagram.