Đedović Handanović: Razgovarala sa delegacijom Državne naftne kompanije Azerbejdžana

Newsmax Balkans pre 8 sati  |  Newsmax Balkans
Đedović Handanović: Razgovarala sa delegacijom Državne naftne kompanije Azerbejdžana

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom Državne naftne kompanije Azerbejdžana (SOKAR) o projektu izgradnje gasne elektrane kod Niša i izrazila uverenje da će početkom maja imati usaglašene uslove ugovora za izgradnju nove elektrane.

"Glavna tema sastanka bilo je usaglašavanje komercijalnih i tehničkih uslova ugovora za izgradnju gasne elektrane kod Niša, gde je za kratko vreme postignut dobar napredak", navela je Dubravka Đedović Handanović, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Ugovor će, prema njenim rečima, između ostalog definisati učešće i odgovornosti Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i SOKAR na tom projektu, za čiju realizaciju će biti osnovano zajedničko preduzeće.
Povezane vesti »

Ministarka Đedović Handanović: Početkom maja imaćemo usaglašene uslove ugovora sa Azerbejdžanom za gasnu elektranu

Ministarka Đedović Handanović: Početkom maja imaćemo usaglašene uslove ugovora sa Azerbejdžanom za gasnu elektranu

Politika pre 33 minuta
Do kraja maja ugovor sa Azerbejdžanom o izgradnji nove gasne elektrane kod Niša

Do kraja maja ugovor sa Azerbejdžanom o izgradnji nove gasne elektrane kod Niša

Mašina pre 5 sati
Usaglašen ugovor: Gasna elektrana od 500 MW kod Niša gotova do kraja decenije FOTO

Usaglašen ugovor: Gasna elektrana od 500 MW kod Niša gotova do kraja decenije FOTO

B92 pre 4 sati
Đedović Handanović sa delegacijom SOKAR-a o izgradnji gasne elektrane kod Niša

Đedović Handanović sa delegacijom SOKAR-a o izgradnji gasne elektrane kod Niša

RTS pre 8 sati
Pregovori sa Azerbejdžanom u završnoj fazi, krajem maja očekuje se usaglašen ugovor - Gasna elektrana od 500 MW planirana do…

Pregovori sa Azerbejdžanom u završnoj fazi, krajem maja očekuje se usaglašen ugovor - Gasna elektrana od 500 MW planirana do kraja decenije

Ekapija pre 7 sati
Đedović Handanović: Početkom maja očekujem usaglašen ugovor za gradnju gasne elektrane kod Niša

Đedović Handanović: Početkom maja očekujem usaglašen ugovor za gradnju gasne elektrane kod Niša

Biznis.rs pre 8 sati
Đedović Handanović: Razgovori o ugovoru sa Azerbejdžanom za izgradnju gasne elektrane kod Niša

Đedović Handanović: Razgovori o ugovoru sa Azerbejdžanom za izgradnju gasne elektrane kod Niša

Newsmax Balkans pre 8 sati
NišMinistarstvo rudarstva i energetikeSrbijagasElektroprivreda SrbijeAzerbejdžan

Cena nafte teži ka 100 dolara

Cena nafte teži ka 100 dolara

Danas pre 38 minuta
Poslanici Skupštine Srbije završili raspravu o amandmanima na tri zakona o trgovini

Poslanici Skupštine Srbije završili raspravu o amandmanima na tri zakona o trgovini

Danas pre 43 minuta
Šta je „plivajući PDV“ koji uvodi Hrvatska?

Šta je „plivajući PDV“ koji uvodi Hrvatska?

Danas pre 58 minuta
Amnesti izveštaj: Kakvo je stanje ljudskih prava na Balkanu

Amnesti izveštaj: Kakvo je stanje ljudskih prava na Balkanu

BBC News pre 23 minuta
Analiza: Cena sirove nafte mogla bi da skoči na 100 dolara

Analiza: Cena sirove nafte mogla bi da skoči na 100 dolara

N1 Info pre 28 minuta