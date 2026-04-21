Đedović Handanović: Razgovori o ugovoru sa Azerbejdžanom za izgradnju gasne elektrane kod Niša

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom Državne naftne kompanije Azerbejdžana (SOKAR) o projektu izgradnje gasne elektrane kod Niša i izrazila uverenje da će početkom maja imati usaglašene uslove ugovora za izgradnju nove elektrane.

"Glavna tema sastanka bilo je usaglašavanje komercijalnih i tehničkih uslova ugovora za izgradnju gasne elektrane kod Niša, gde je za kratko vreme postignut dobar napredak", navela je Dubravka Đedović Handanović, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Ugovor će, prema njenim rečima, između ostalog definisati učešće i odgovornosti Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i SOKAR na tom projektu, za čiju realizaciju će biti osnovano zajedničko preduzeće.