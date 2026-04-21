Poslednja deonica Moravskog koridora gotova do Vidovdana, obećava Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će poslednja deonica auto-puta Beograd-Kraljevo, od Preljine do Adrana, dužine oko 30 kilometara, biti završena do Vidovdana, javlja RTS.

Vučić je naveo da će biti završena i obilaznica oko Kragujevca i da će taj grad biti spojen preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca sa auto-putem Čačak-Kraljevo, piše RTS. „Nastavićemo da radimo, završićemo i obilaznicu oko Kragujevca, spojiti preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca sa auto-putem Čačak-Kraljevo, nastaviti od Kraljeva ka Raški, Novom Pazaru, Jarinju, verujem i Kosovskoj Mitrovici“, rekao je Vučić. Otvaranje autoputa Beograd-Kraljevo pre Vidovdana najavio je