Moguć derbi već u polufinalu ABA lige, ovako izgleda konačna tabela posle Top 8 faze
Košarkaši Dubaija ubedljivo su pobedili Bosnu kod kuće sa 92:64 i time obezbedili prvo mesto na kraju Top 8 faze ABA lige.
To znači da već u polufinalu možemo da gledamo novi derbi između Partizana i Crvene zvezde. Dubai sada čeka rasplet završnice kako bi saznao ime rivala u četvrtfinalu plej-ofa, a kombinacija je mnogo i zavisi od ishoda plej-ina i poslednjih mečeva plej-aut faze. U igri za protivnika tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nalaze se Bosna, Igokea, Spartak, FMP i Zadar. Ovako sada izgleda tabela ABA lige.