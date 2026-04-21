Predsednik Izborne komisije na Medicinskom fakultetu: “Studentima sam nudio da poništimo izbore, držali me zatvorenog dva sata”…

Studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu, okupljeni oko organizacije Sinapsa koja je učestvovala na izborima za studentski parlament, juče su podneli prigovor između ostalog i zbog lažiranja listića za glasanje, koji su bili vidno drugačije boje i papira u odnosu na originalni. Međutim, odluka o žalbi još nije doneta. Prof. dr Vladan Živaljević, prodekan za nastavu na Medicinskom fakultetu i predsednik Izborne komisije, kaže za Nova.rs da је nudio studentima Sinapse da ponište glasanje, ali da su se oni

U četvrtak su održani izbori za studentski parlament na Medicinskom fakultetu, a tokom večeri došlo je i do incidenta, kada se pred Fakultetom pojavio i veliki broj pripadnika policije. Kako su tada rekli studenti, pripadnici MUP-a su upali u zgradu i prethodno razbili staklo. Članovi organizacije Sinapsa tvrde da su pokradeni. U kutijama su bili regularni listići, ali i očito drugačiji, žute boje, na kojima su upisani isključivo glasovi za suprotstvaljenu