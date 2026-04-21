Šamar Jokiću usred Denvera, ovo će boleti: Nagetsi prokockali 19 poena prednosti, Srbin "nestao" u drami

Košarkaši Minesote uspeli su da naprave brejk i da slave na gostovanju u Koloradu sa 119:114, a ovaj trenutak će bitno promeniti dinamiku u seriji.

Sada je 1-1, ali je Denver izgubio prednost domaćeg terena već na drugom meču u seriji, a sada se oba tima sele u Minesotu gde će igrati sledeća dva susreta. Denver je odlično otvorio meč i relativno rano stigao i do 19 poena prednosti (43:24), ipak, od tog trenutka je krenuo pad. Nagetsi nisu uspeli da zadrže nivo, a Minesota je i te kako znala da kazni svaki propust. Nikola Jokić je meč završio sa 24 poena, 15 skokova i osam asistencija, ali je pogodio tek osam