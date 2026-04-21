Ukrajinci popravili oštećeni naftovod "Družba": Nadaju se da će time odblokirati kredit EU

Ukrajina je završila popravku oštećenog dela naftovoda Družba i sprema se da ponovo pokrene protok, izjavio je danas njen predsednik Volodimir Zelenski, upozorivši da nema garancije da Rusija neće ponovo ciljati taj cevovod.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta u objavi na Iksu zahvalio je Zelenskom zbog popravke naftovoda. Popravka naftovoda bila je sporno pitanje i zbog nje je bilo odloženo odobravanje velikog kredita EU od 90 milijardi evra za podršku vojnim i ekonomskim potrebama Ukrajine u naredne dve godine. Zelenski je dodao da Ukrajina popravku Družbe povezuje sa deblokiranjem paketa podrške EU Ukrajini, koji su blokirale Mađarska i Slovačka, a Evropski savet ranije