Oblačno i svežije, kiša češća na jugu – postepena stabilizacija do kraja sedmice

U Srbiji danas preovlađuje oblačno i svežije vreme, uz čestu pojavu kiše, naročito u južnim krajevima gde se očekuju i obilnije padavine.

Na severu zemlje zadržava se promenljiva oblačnost sa kraćim sunčanim intervalima, dok se kiša javlja ređe i uglavnom prolazno. Usled pada temperature, u planinskim predelima moguća je i susnežica, pa čak i provejavanje snega. Maksimalna dnevna temperatura kreće se od oko 11 stepeni na jugu do 17 stepeni na istoku, dok se u većini mesta zadržava oko 15 stepeni. Vetar je slab do umeren, severozapadni, a padavine će u većini krajeva prestati u večernjim satima.