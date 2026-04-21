Dragoljub Zbiljić predsednik FK Vojvodina do 2030. godine

Dragoljub Zbiljić će ostati predsednik Fudbalskog kluba Vojvodina do 2030. godine, saopštio je večeras klub iz Novog Sada. Na današnjoj Izbornoj skupštini FK Vojvodina jednoglasnom odlukom Zbiljić je reizabran za predsednika kluba. Takođe, za nove članove Upravnog odbora izabrani su: Miodrag Cvijić, Željko Đokanović i Dušan Pajović. Zbiljić je izrazio veliku zahvalnost na ukazanom poverenju i najavio da će Vojvodina nastaviti da raste i postavlja najviše ciljeve u