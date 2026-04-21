Grčka obezbeđena gorivom za dva meseca

Rafinerijski sektor poručuje da su rezerve stabilne, ali da bi dugotrajna kriza u Persijskom zalivu mogla uticati na tržište

Visoki rukovodilac u grčkom sektoru rafinerija izjavio je danas da ta zemlja ima zalihe goriva za dva meseca, povodom zabrinutosti na tržištu oko toga da li će Grčka biti u stanju da održi adekvatne zalihe goriva ako kriza u Persijskom zalivu potraje. „Potpuno smo obezbeđeni dva meseca. Ako se plovidba u Ormuskom moreuzu ne obnovi, situacija će kasnije postati teža", rekao je za Katimerini visoki rukovodilac u sektoru rafinerije. Grčka ima četiri rafinerije, u