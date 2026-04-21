Kalibaf: Nema pregovora sa SAD pod pretnjama, imamo nove adute na bojnom polju
Kalibaf je objavio status na društvenoj mreži Iks
Iran ne prihvata pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama pod pritiskom i pretnjama, izjavio je danas predsednik parlamenta Irana i glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Kalibaf i dodao: „Tokom protekle dve nedelje smo se spremali da odigramo nove adute na bojnom polju“. Kalibaf je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da američki predsednik Donald Tramp pokušava da pregovarački sto pretvori u "sto za kapitulaciju". Tramp je ranije izjavio da će SAD gađati