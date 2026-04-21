Ministarka Đedović Handanović: Početkom maja imaćemo usaglašene uslove ugovora sa Azerbejdžanom za gasnu elektranu

Planirana gradnja gasne elektrane kod Niša

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas u Beogradu sa delegacijom Državne naftne kompanije Republike Azerbejdžan (SOKAR) o projektu izgradnje gasne elektrane kod Niša i izrazila uverenje da će ćemo početkom maja imati usaglašene uslove ugovora za gradnju nove elektrane. Ugovor će, prema njenim rečima, između ostalog definisati učešće i odgovornosti EPS-a, Srbijagasa i SOKAR-a na ovom projektu, za čiju realizaciju će biti