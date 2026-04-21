Tel Aviv žali za Orbanom
Odlazak mađarskog premijera oživeo je pritisak na uvođenje sankcija EU doseljenicima na Zapadnoj obali usred rastućih kritika evropskih lidera
Poraz Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj lišio je Izrael jednog od najpouzdanijih saveznika unutar Evropske unije, piše "Politiko". Odlazak Orbana, koji je u više navrata štitio vladu Benjamina Netanjahuja od "pritisaka" iz Brisela, dolazi u trenutku kada se kritike premaIzraelu pooštravaju širom Evrope, povećavajući šanse za nove sankcije EU protiv doseljenika na Zapadnoj obali. Pogoršavanje odnosa između EU i Izraela vidljivo je čak i među liderima koji su