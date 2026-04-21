Tragovi kokaina u rekama mogu da utiču na ponašanje lososa

Stručnjaci upozoravaju da zagađenje lekovima, odnosno hemijskim supstancama, predstavlja rastući rizik po biodiverzitet

STOKHOLM – Tragovi kokaina koji zagađuju reke i jezera mogu da se nakupe u mozgu lososa i da poremete njihovo ponašanje, upozorili su istraživači, navodeći da su posledice po populacije riba još uvek nepoznate. Naučnici sa Švedskog univerziteta poljoprivrednih nauka utvrdili su da su jedinke lososa, koji su bile izložene kokainu i njegovom glavnom razgradnom produktu benzoilekgoninu, plivale dalje i širili se po jezeru u većoj meri nego kontrolna grupa, koja nije