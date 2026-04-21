U Vranju zaplenjeni duvan i cigarete bez akciznih markica

Protiv vozača iz Bora biće podneta krivična prijava, oštećen budžet za više od 1,5 miliona dinara

Policija u Vranju će po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, podneti krivičnu prijavu protiv M. M. (36) iz Bora jer je prilikom kontrole putničkog vozila „opel“, kojim je on upravljao pronašla 140 kilograma rezanog duvana i 150 boksova cigareta bez akciznih markica Republike Srbije i dokaza o poreklu čime je oštećen budžet Srbije za 1.509.895 dinara. Kako je saopšteno iz MUP-a, duvan i cigarete su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji. On se