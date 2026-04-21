CNN: Odložen odlazak potpredsednika SAD na pregovore sa Iranom

Za sada je odložen odlazak potpredsednika SAD Džej Di Vensa za Islamabad, glavni grad Pakistana, na planirane pregovore sa Iranom, javlja CNN pozivajući se na neimenovane izvore.

Očekivalo se da će danas Vens otputovati za Islamabad na pregovore sa delegacijom Irana, a nije poznato kakav je sada plan. Izvori su naveli CNN-u da je Vens stigao u Belu kuću na sastanak o daljim koracima američke administracije, a tamo su i ministar odbrane SAD Piter Hegset i državni sekretar Marko Rubio. Za sada nijedan zvaničnik Irana nije potvrdio da će delegacija te države otputovati za Islamabad. Američki predsednik Donald Tramp je danas izjavio da veruje