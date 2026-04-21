Nova vrsta insekta otkrivena u Srbiji - veliki ljubičasti trčuljak

U Srbiji je pronađena nova vrsta insekata "veliki ljubičasti trčuljak", saopštio je Institut za zoologiju Biološkog fakulteta u Beogradu, navodeći da je reč o vrsti iz porodice trčuljaka, reda tvrdokrilaca.

U nacionalnom naučnom časopisu "Acta Entomologica Serbica" objavljeno je da je prvi put je za teritoriju Srbije potvrđeno prisustvo vrste Carabus scabrosus, poznate pod nazivom "veliki ljubičasti trčuljak". Autori rada su viši naučni saradnik Nikola Vesović, redovni profesor Srećko Ćurčić i docentkinja Katarina Stojanović iz Instituta za zoologiju Univerziteta u Beogradu, kao i Boris Novaković iz Agencije za zaštitu životne sredine. Kako se ističe, sakupljena je