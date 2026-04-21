Pucnjava kod istorijske piramide u Meksiku: Ubijena kanadska turistkinja, još šestoro ranjeno

Jedna kanadska turistkinja je ubijena, a još šestoro je ranjeno kada je muškarac pucao na njih iz pištolja kod istorijske piramide u Teotivakanu, severno od prestonice Meksika.

Napadač je kasnije umro od posledica prostrelne rane koju je sam sebi naneo, objavile su u saopštenju su meksičke vlasti, navodeći da je povređenima pružena medicinska pomoć. Lokalna vlada je saopštila da su četiri osobe ranjene vatrenim oružjem i da su još dve povređene usled padova. Među povređenima su kolumbijski, ruski i kanadski turisti, navedeno je u saopštenju. Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum napisala je na društvenim mrežama da će pucnjava biti